{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
Главные новости Москвы
21:19  26 июля 2017 0

Полицейским Венесуэлы в награду за поддержку режима Мадуро вручили туалетную бумагу. ФОТО

Рабочая поездка губернатора СО в Туринск, производство, бумага, рулоны
Для некоторых туалетная бумага оказалась полезнее почетных грамотФото: Анна Майорова © URA.RU

Бойцов полиции Венесуэлы, поддерживающих режим нового президента страны Николаса Мадуро, поощрили туалетной бумагой, зубной пастой и мылом. Фото с награждения выложил в Twitter блогер Анатолий Курлаев.

«Бойцов полиции верно служащих режиму наградили туалетной бумагой. Как думаете, сколько осталось жить режиму Мадуро?», — задал вопрос пользователям соцсетей Курлаев.

«Недолго. Чавес действительно был лидером, а Мадуро-водитель автобуса. Пока туалетная бумага не закончится… 4 рулона в пачке, в рулоне 54 метра. 216 метров осталось жить „режиму Мадуры“. Пока из Госдепа не привезут печеньки!», — предполагают ответы пользователи Сети.

Другие считают, что награда оказалась весьма достойной: «Вот это я понимаю, награды, а то дадут жестянку, да еще какой-нить третей степени…всю ж…. исцарапаешь. Вот им повезло: домой принесут или продадут за доллары?».

28 июня в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда Венесуэлы и открыл огонь. Согласно фотографиям в социальных сетях, экипаж вертолета растянул плакат с надписью «350. Свобода». Позже к правительству страны с требованием уйти в отставку обратился сотрудник корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC) Оскар Перес. Он объявил о восстании против режима президента страны Николаса Мадуро.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров