Бойцов полиции Венесуэлы, поддерживающих режим нового президента страны Николаса Мадуро, поощрили туалетной бумагой, зубной пастой и мылом. Фото с награждения выложил в Twitter блогер Анатолий Курлаев.
«Бойцов полиции верно служащих режиму наградили туалетной бумагой. Как думаете, сколько осталось жить режиму Мадуро?», — задал вопрос пользователям соцсетей Курлаев.
«Недолго. Чавес действительно был лидером, а Мадуро-водитель автобуса. Пока туалетная бумага не закончится… 4 рулона в пачке, в рулоне 54 метра. 216 метров осталось жить „режиму Мадуры“. Пока из Госдепа не привезут печеньки!», — предполагают ответы пользователи Сети.
Другие считают, что награда оказалась весьма достойной: «Вот это я понимаю, награды, а то дадут жестянку, да еще какой-нить третей степени…всю ж…. исцарапаешь. Вот им повезло: домой принесут или продадут за доллары?».
28 июня в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда Венесуэлы и открыл огонь. Согласно фотографиям в социальных сетях, экипаж вертолета растянул плакат с надписью «350. Свобода». Позже к правительству страны с требованием уйти в отставку обратился сотрудник корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC) Оскар Перес. Он объявил о восстании против режима президента страны Николаса Мадуро.