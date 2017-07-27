08:47 27 июля 2017 1

Активисты яростно порицают девушек, которые стремятся выглядеть красиво Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты из Чечни создали паблик «ВКонтакте», цель которого — борьба за нравственность на территории республики.

Молодые люди находят аккаунты девушек, которые «позволяют себе излишне светский вид на фото» — открытые плечи, шею и ноги. Снимки публично критикуются в группе. Кроме того, судя по сообщениям в паблике, борцы за нравственность не стесняются писать угрозы самим женщинам и их родственникам.

«Мы погрязли в грехах и лишь хотим навести порядок на своей земле. Мы не хотим, чтобы наш народ ассимилировался с другими, не хотим, чтобы религия в нашем обществе уступала светскому», — приводит телеканал «Дождь» слова руководителя сообщества.

Активисты также проводят регулярные «рейды» по поиску провинившихся девушек, в которых «просто подходят и беседуют с людьми». На момент написания новости администрация ВКонтакте заблокировала группу для организации подобных акций. Участники паблика, между тем, уверены, что им противостоят спецслужбы.