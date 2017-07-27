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27 июля 2017
21:48  27 июля 2017 0

Глава Еврокомиссии перепутал Меркель со своей женой. ВИДЕО

Меркель не вовремя позвонила ЮнкеруФото: скрин с видео

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила на сотовый телефон президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в тот самый момент, когда тот проводил пресс-конференцию вместе со своим заместителем Марошом Шефчовичем и премьером Словакии Робертом Фицо. Однако политик отмахнулся от звонка, решив, что это супруга.

Во время выступления у Юнкера внезапно зазвонил телефон, но чиновник не стал брать трубку, достав гаджет из кармана и сказав: «Извините. Это моя жена». Затем он и вовсе сбросил звонок.

Чуть позже, посмотрев на экран, Юнкер понял, что проигнорировал звонок не своей супруги, а госпожи Меркель, пишет Life.ru.

«Это была госпожа Меркель», — обескураженно сказал присутствующим президент ЕК. Услышанное заставило рассмеяться всех присутствующих в зале.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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