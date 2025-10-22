ВСУ атаковали предприятие в Мордовии
22 октября 2025 в 07:32
ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на территорию Мордовии. Воздушный удар принял на себя Саранск. Там повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.
