Россия решила одолжить странам больше денег, чем планировала

Россия нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В течение ближайших трех лет Россия планирует предоставить иностранным государствам кредиты на сумму 1,8 трлн рублей, что на 14% превышает ранее запланированные показатели. Об этом свидетельствуют данные из нового проекта федерального бюджета, с содержанием которого ознакомились «Известия».

«Выделенные финансовые ресурсы будут направлены на долгосрочные инвестиции в экономики стран-партнеров, реализацию инфраструктурных инициатив, а также на закупку российской продукции. Такие средства преимущественно используются для финансирования поставок отечественного оборудования, техники, строительных и инженерных услуг за рубеж. Это способствует загрузке российских предприятий и поддержанию занятости в смежных секторах экономики», — заявил «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

Еремкин уточнил, что основными получателями кредитов выступают стратегические партнеры России, а также государства, представляющие для страны особый экономический интерес. По его словам наиболее прочные экономические связи установлены с государствами Евразийского экономического союза — Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном. Финансирование этим странам предоставляется в рамках интеграционных проектов и для укрепления союзнических отношений. Кроме того, часть кредитных средств направляется в такие регионы, как Азия (Вьетнам, Монголия, Индия), Африка, Ближний Восток (Египет, Турция, Алжир), а также Латинская Америка (Никарагуа, Куба).

Ведущий аналитик компании AMarkets Игорь Расторгуев подчеркнул, что ключевыми направлениями остаются строительство атомных электростанций и поддержка экспорта высокотехнологичной российской продукции. В частности, «Росатом» в настоящий момент реализует масштабные проекты в Египте (АЭС «Эль-Дабаа» стоимостью 25 млрд долларов), Турции (АЭС «Аккую» за 22 млрд долларов), Бангладеш (АЭС «Руппур» на11,38 млрд долларов), а также в Индии, Венгрии и Иране.