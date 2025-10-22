Угроза атаки ВСУ объявлена в Ленинградской области
22 октября 2025 в 07:16
Режим "беспилотная опасность" введен в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В области возможны ограничения мобильного интернета, уточняется в заявлении.
