Спасатель назвал неожиданную версию местонахождения Усольцевых

Спасатель допустил, что пропавшая под Красноярском семья Усольцевых скрылась

Семья Усольцевых, исчезнувшая в конце сентября в горной тайге Красноярского края, могла намеренно скрыться. Об этом сообщил спасатель международного класса, Герой России, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин. По его словам, отсутствие следов в районе поисков может указывать на то, что семья самостоятельно покинула место или тщательно скрывает свое местонахождение.

«Их там нет, скорее всего. Там не такая чаща, через которую можно где-то потеряться. Потом следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно», — подчеркнул Герой России. Его слова передает ТАСС.

Легошин добавил, что даже при ограниченном запасе пищи выжить в тайге возможно, особенно если есть доступ к воде, которой в регионе достаточно. Эксперт обратил внимание, что иногда даже одного человека найти крайне сложно, если поисковые мероприятия проведены не в полном объеме или территория обследована не полностью. Легошин уточнил, что без тщательной проверки всех возможных маршрутов выводы о судьбе пропавших делать рано.

