Армия и оружие

Минобороны РФ показало кадры освобождения Ленино в ДНР

22 октября 2025 в 07:35
Ранее ВС РФ освободили Ленино

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Появилась видеозапись освобождения села Ленино в ДНР. Соответствующие кадры предоставили в Минобороны России. На видео зафиксированы действия российских военнослужащих.

«Кадры освобождения Ленино в ДНР показало Минобороны РФ», — пишет ТАСС. Агентство также опубликовало видео.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ленино, расположенный на территории ДНР. Помимо этого, российские силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, передает RT.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

