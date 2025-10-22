Поиски семьи Усольцевых приостановлены: раскрыты неожиданные подробности и версии их исчезновения

По предположениям, Усольцевы могли встретиться с медведем в лесу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Активную фазу поисков семьи Усольцевых, пропавших в районе скалы Буратинка в Красноярском крае еще 28 сентября, приостановили из-за сложных погодных условий — выпавший снег сильно усложнил задачу спасателей. Одновременно с этим продолжают строится версии исчезновения семьи, состоящей из мужа, жены и их дочери: говорят об их возможной встрече с медведем, о том, что они могли провалиться в расщелину или замерзнуть. А некоторые фантазируют даже об инопланетном вмешательстве. При этом директор турбазы, где последний раз видели Усольцевых, раскрыл неожиданные подробности об их намерениях пройти по секретному пути. Подробнее о последних новостях о пропавшей семье — в материале URA.RU.

Активные поиски приостановлены

Усольцевых искали около 1500 человек (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за погоды активные поиски на данный момент приостановлены. Об этом сообщил волонтер Борис Неспаев. Отмечается, что в операции участвовали более 1500 человек, однако выпавший снег и ухудшение погоды сделали дальнейшие поиски невозможными.

«Сложно говорить об ошибках, которые совершили Усольцевы, так как нам не совсем понятно, куда они в итоге пошли и что с собой брали. Конечно, на поиски нам сильно не хватило времени. Выпавший спустя четыре дня снег заметно усложнил задачу перед поисковиками. Возможно, если бы пропавшие установили какое-то контрольное время, то у нас бы появились те самые лишние дни без снега, и поисковая операция могла бы совершиться успешнее», — отметил Борис Неспаев, его слова передали в telegram-канале «Сибирские ссылки».

По данным канала, за 12 дней волонтеры и спасатели обследовали почти 7500 километров. Работа велась в круглосуточном режиме. Несмотря на то что маршрут до скалы Буратинка считается несложным, погодные условия в этом районе могут резко измениться, что и произошло на этот раз: снег, выпавший на четвертый день поисков, существенно усложнил передвижение и визуальный поиск.

Там напомнили, как важно перед походом сообщать близким свой маршрут и устанавливать контрольное время возвращения — это позволяет начать поиски максимально быстро. Кроме того, волонтеры советуют брать с собой в поход телефон с пауэрбанком, запас воды, свисток для подачи сигнала и обязательно уведомлять родных о своих планах.

Догадки о пропаже

Встреча с медведем

Усольцевы могли встретить медведя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, могла стать жертвой нападения медведя. Об этом сообщил знакомый семьи, их однофамилец Константин Усольцев. По его словам, трагедия могла произойти во время прогулки за пределами туристической тропы, когда супруги вместе с дочерью случайно столкнулись с диким зверем. Однако также, отметил он, есть и другие версии пропажи.

«Я слышал много версий, и про побег, и о том, что до инопланетян уже договорились, похищения в другое измерение. я сам живу в Красноярском крае, в тайге бывал. По моему, тут возможны три версии», — сказал знакомый семьи в беседе с aif.ru.

«Мое мнение — семья гуляла по натоптанной тропе, сбилась, полезла в бурелом. Устали. Могли наткнуться на хищника. А он в жертву выберет самого слабого, то есть девочку. Родители будут защищать своего ребенка. Куда они побегут и куда от него скрыться? У него лапа с мою голову», — рассказал Константин Усольцев в беседе с NEWS.ru. Он также отметил, что в случае нападения медведя останки жертв могут не быть найдены, так как зверь способен спрятать или прикопать добычу.

Знакомый семьи выдвинул еще две версии исчезновения: туристы могли сбиться с маршрута и погибнуть от переохлаждения, либо спрятаться в ущелье, надеясь переждать опасность. Усольцев выразил надежду на благополучное возвращение семьи, несмотря на все обстоятельства.

По предположениям, семья могла провалиться в расщелину Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Семья Усольцевых могла исчезнуть в результате несчастного случая — такую версию в беседе с «Российской газетой» озвучил бывший начальник милиции подполковник Владимир Кузнецов. Журналисты отметили, что он хорошо знаком с районом поисков.

По его словам, пересеченная местность со скалами и расщелинами таит серьезную опасность для неподготовленных людей, особенно в условиях плохой погоды. Кузнецов подчеркнул: его собственный опыт показывает, насколько коварен этот район.

Там не только легко заблудиться, особенно в тумане или дождь, но и попасть в куда более опасную ситуацию, рассказал подполковник изданию. Кузнецов уточнил, что однажды во время сбора ягод его товарищ провалился в расщелину глубиной около двух метров и не смог выбраться самостоятельно из-за скользких камней — потребовалась помощь всей группы.

Экс-начальник милиции не считает вероятной криминальную версию исчезновения Усольцевых. Он отметил, что рельеф местности и переменчивая погода создают риск для жизни.

Усольцевы отправились по тайному маршруту

Усольцевы отправились по собственному секретному маршруту (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Семья Усольцевых не планировала поход с другими туристами и намеревалась самостоятельно пройти секретным маршрутом через поселок Кутурчин, ведущим за пределы России. Об этом 22 октября сообщил директор турбазы «Геосфера» Евгений Кудряшов, на базе которого семья остановилась накануне исчезновения. По его словам, информация о совместном восхождении с группой или отказе гида сопровождать их из-за плохой погоды не соответствует действительности.

По информации директора, Усольцевы прибыли на турбазу вечером, зарегистрировались, рассказали о короткой прогулке по Минской петле (около километра), которую прошли самостоятельно. Семья не контактировала с другими туристами и вела себя тихо. Ночью они остались в купольном доме, а наутро уточнили у сотрудника детали маршрута к горе Буратинка, при этом подчеркнули, что отправятся туда одни. После этого семья уехала на своем автомобиле, став предпоследними гостями, покинувшими базу, отметил Кудряшов в беседе с «Царьградом».

Директор турбазы отметил, что маршрут к скалам Буратинка и Мальвинка считается безопасным: к ним ведет широкая проселочная дорога, по которой ездят внедорожники, тропа хорошо маркирована и популярна среди туристов с детьми. По его мнению, вероятность заблудиться на этом участке крайне мала, а погодные условия не могли представлять опасности в этот день. Директор турбазы также сообщил, что примерно в десяти километрах от Кутурчина начинается дорога, ведущая к границе с Монголией.

Они могли скрыться

Семья Усольцевых могла намеренно скрыться. Об этом сообщил спасатель международного класса, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС, Герой России Владимир Легошин. По его словам, отсутствие следов пропавших вызывает вопросы к версии о случайном исчезновении.

«Их там нет, скорее всего. Там не такая чаща, через которую можно где-то потеряться. Потом следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно», — прокомментировал Легошин в беседе с ТАСС.