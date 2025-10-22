Аэропорт Ярославля временно не принимает рейсы
22 октября 2025 в 07:11
В Ярославле аэропорт Туношна приостановил работу. Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Как уточнили в ведомстве, меры были приняты ради безопасности пассажиров.
