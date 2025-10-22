NI: новые американские подлодки намерены сдерживать Россию в Тихом океане

Подводный флот США столкнулся с проблемой Фото: Министерство обороны Великобритании

США намерены увеличить численность своего подводного флота в Тихом океане для сдерживания России и других соперников. Об этом сообщает один из американских журналов. По его данным, американский военно-морской промышленный комплекс столкнулся с трудностями при попытке нарастить численность подлодок с 47 до 66 единиц.

«Военно-морской промышленный комплекс оказался в трясине, пытаясь увеличить число подводных лодок на 40%, с 47 до 66. <...> Атакуя надводные суда противника, они помогли бы предотвратить стратегическое поражение, одновременно не давая противнику, такому как Китай или Россия, использовать важные воды для достижения своих целей», — пишет The National Interest (NY).

В публикации отмечается, что рассматривается возможность включения дизельных субмарин в состав флота для повышения боеспособности. По мнению аналитиков NI, главная задача новых подводных лодок — воспрепятствовать продвижению иностранных сил в стратегически важных районах.

Дизель-электрические подводные лодки ВМС США, вооруженные крылатыми ракетами, по данным журнала, способны укрепить оборонительную линию на первой островной дуге, препятствуя морскому наступлению. В то же время атомные ударные субмарины общего назначения могут выполняют роль мобильных средств защиты в западной акватории Тихого океана.