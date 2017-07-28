«ЕР» хочет оставлять регионам половину доходов в ближайшие десятилетия

«Единая Россия» (ЕР) готовит свой план развития страны на ближайшие 10-30 лет, это уже третий вариант предвыборной программы партии. Новый документ собираются обнародовать к сентябрю или октябрю 2017 года.
ЕР создает альтернативу плану развития России до 2025 года, разработанному правительством РФ, и программе Центра стратегических разработок. Цель разрабатываемого партийного документа — повышение уровня жизни и строительство новой инфраструктуры для решения перенаселенности российских городов.
В статье, посвященной этой программе, председатель Высшего совета партии Борис Грызлов предлагает пути решения данной проблемы. «Особого внимания требуют инициативы, касающиеся территориального развития. Это изменение методики распределения межбюджетных трансфертов. Одна из обсуждаемых мер: оставлять регионам половину или более от прироста собранных ими доходов, идущих в федерацию, взяв за базу, например, 2016 год», — говорится в тексте, опубликованном газетой «Коммерсант».
Речь в программе идет и о современных технологиях. ЕР предлагает создать эталонные сертифицированные государством электронные курсы по предметам в школах, техникумах и вузах. Грызлов признает, что интернет создает миллион рабочих мест.
В конце статьи председатель Высшего совета «Единой России» говорит о строительстве дорог в стране, заявляя, что это «даст стимул многим производствам». «Не секрет, что часть продукции, производимой в России, внутренне и внешне неконкурентоспособна лишь по логистическим причинам», — признает он.