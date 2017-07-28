На выборах президента РФ в 2018 году главой штаба Владимира Путина может стать руководитель его администрации Антон Вайно.
Схема работы избирательного штаба Путина будет зависеть от того, каким способом он решит выдвигаться на пост главы государства. Самый вероятный сценарий на данный момент — самовыдвижение. В этом случае действующему президенту нужно будет собрать 300 тысяч подписей и обеспечить себе поддержку не менее 500 избирателей.
Предвыборный штаб традиционно возглавляет один из руководителей администрации, поэтому кандидатура Вайно выглядит логично. «Такой вариант вероятен. К тому же он был в штабе Путина в 2012 году», — приводят «Ведомости» слова собеседника агентства.
Во время первых двух президентских компаний штабы Путина возглавляли Дмитрий Козак и Дмитрий Медведев, потому что были «доверенными лицами».
Отметим, что Антон Вайно пришел в администрацию президента РФ из МИДа, с декабря 2011 года по май 2012 года руководил аппаратом Путина. После возвращения Владимира Путина на пост главы государства Вайно вернулся вслед за ним в Кремль и был назначен заместителем руководителя администрации президента, с 2016 года он ее возглавил.