Группа американских ученых выяснила, где могут обитать существа инопланетной расы. По их мнению, таким местом является система Альфа Центавра. Ученые не могут быть точно уверены в местоположении внеземных существ, поскольку при нынешнем уровне технического развития космический полет до системы займет не менее 20 тысяч лет.
Исследователи считают, что система Альфа Центавра повторяет практически все свойства и характеристики Земли. Для того, чтобы это проверить, ученым предстоит пролететь 40 трлн километров в космосе. Известный ученый Стивен Хокинг предложил уменьшить космический корабль до размера чипа, который находится в мобильных устройствах и оснастить его специальным парусом, в результате чего до Альфа Центавры можно будет долететь примерно за 20 лет.
В будущем ученые хотят отправить на Альфу Центавру робота и понаблюдать за существами внеземной расы. Однако ряд исследователей считает по-другому, концепция робота-парусника еще не совершенна, особенно на ранних этапах, сообщает издание «VladTime».