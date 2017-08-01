07:46 01 августа 2017 2

Доступ на объект официальным лицам ограничен не был Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители МИД РФ считают обвинения американского посольства в том, что дипломаты на протяжении двух дней не имеют доступ к даче в Серебряном бору, провокацией.

В СМИ появилась информация о том, что ведомство уведомило посольство США о прекращении права пользования складами и дачей в Серебряном бору с 1 августа. При этом доступ официальным лицам ограничен не был, пишет агентство Nation News.

Объект находится в природоохранной зоне, в которую не пропускают грузовой транспорт. Однако американские дипломаты не предупредили заранее российскую сторону, что собираются направить в Сосновый бор три грузовика. Ранее стало известно о жалобах официальных лиц США на то, что в выходные они не смогли попасть на дачу, отмечает «Федеральное агентство новостей».