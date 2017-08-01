Солиста «Иванушек» никак не могут похоронить

08:03 01 августа 2017 0

Прах артиста предадут земле на Ваганьковском кладбище Фото: официальный сайт Олега Яковлева

Известная певица Диана Гурцкая подключилась к вопросу захоронения праха своего коллеги — экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который скончался 29 июня.

Тело певца до сих пор не предано земле. По словам вдовы артиста Александры Куцевол, решение о месте захоронения праха Яковлева на Ваганьковском кладбище принимают столичные власти. Место в колумбарии можно купить, и это не проблема для близких артиста, однако семье нужен дополнительно небольшой участок для установки памятника.

«К Олегу хотят прийти поклонники, люди постоянно пишут, спрашивают, куда можно прийти», — приводит слова Куцевол издание «Утро.ру».

Вопрос с упокоением Олега Яковлева необходимо решить в ближайшие несколько дней, так как до 40 дней остается всего лишь неделя. С просьбой о помощи родные певца обратились в Продюсерский центр Игоря Матвиенко, где заявили, что к вопросу захоронения праха певца подключилась певица Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко.

Гурцкая попросила мэрию Москвы похоронить артиста именно на Ваганьковском кладбище. Соответствующее обращение направлено руководителю столичного департамента торговли и услег Алексею Немерюку. «Тебя здесь нет уже ровно месяц. Ты всегда любил лето, потому что можно много просто гулять, увлеченно шагая по миру», — написала гражданская супруга Олега Яковлева на своей страничке в Instagram.

Артист скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет в московской больнице от двусторонней пневмонии. Тело певца кремировали 1 июля на Троекуровском кладбище.