Над Орлом сбили украинские дроны, повреждены дома и хозпостройка

Силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом, есть повреждения строений
05 ноября 2025 в 04:57
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Над Орлом силами ПВО уничтожены беспилотники ВСУ, обломками повреждены несколько домов и хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«В результате работы ПВО над Орлом уничтожены украинские дроны. При падении обломков повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет», — сообщил глава региона в telegram-канале.

