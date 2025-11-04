Над Орлом сбили украинские дроны, повреждены дома и хозпостройка
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом, есть повреждения строений
05 ноября 2025 в 04:57
В Орловской области отражают атаку ВСУ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Над Орлом силами ПВО уничтожены беспилотники ВСУ, обломками повреждены несколько домов и хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
«В результате работы ПВО над Орлом уничтожены украинские дроны. При падении обломков повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет», — сообщил глава региона в telegram-канале.
