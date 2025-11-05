Самолет потерпел крушение в США, парализовав работу крупнейшего торгового узла: что известно о ЧП

Самолет разбился спустя несколько минут после взлета Фото: Роман Наумов © URA.RU

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение в непосредственной близости от международного аэропорта имени Мохаммеда Али в американском городе Луисвилл. Воздушное судно разбилось после вылета из воздушной гавани. В результате инцидента имеются пострадавшие. Что известно о происшествии штате Кентукки, читайте в материале URA.RU.

Самолет разбился после вылета из аэропорта

Грузовой самолет MD-11 компании Airlines UPS потерпел крушение около 17:15 по местному времени (около 1:15 по московскому времени). Он направлялся в Гонолулу. Момент падения зафиксировали на видео.

Воздушное судно принадлежало компании UPS Airlines. Это крупнейший перевозчик грузов, который работает с мировыми торговыми гигантами. В Луисвилле расположена штаб-квартира организации, где работает более 12 тысяч сотрудников, которые обрабатывают более двух миллионов отправлений в день в более чем сто стран мира.

Службы начали расследование

Департамент городской полиции Луисвилла отреагировал на сообщение о крушении самолета около местного аэропорта. Расследование проведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB)».

Также в полиции добавили, что для всех населенных пунктов в радиусе пяти миль от аэропорта был объявлен режим укрытия. Летное поле после инцидента с самолетом закрыли. По предварительной информации, причиной крушения могли стать возгорание двигателя при взлете и потеря мощности.

Что известно о пострадавших

Авиакомпания заявила, что на борту было минимум три члена экипажа. Относительно других пассажиров информации нет. Также нет сведений о том, кто пострадал на земле.

Ранее в аэропорту уже были авиакатастрофы

В аэропорту Луисвилла произошли два крупных авиапроисшествия с самолетами UPS. Один из инцидентов случился 11 сентября 1998 года, когда Boeing 767-300 получил значительные повреждения при посадке в условиях тропического ливня со штормом.