Цены на аренду жилья выросли до 15% за год

Стоимость аренды жилья в России за год выросла на 5-15%, при этом максимальный рост цен зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщают представители крупнейших агентств недвижимости и девелоперских компаний.

«Аренда квартир в российских городах-миллионниках за год подорожала на 5-15%. Медианная ставка за однокомнатную квартиру достигла 31,5 тысяч рублей, в Москве минимальная цена на долгосрочную аренду выросла до 44 тысяч рублей. Наибольший рост отмечен в столице — на 23%, где средняя аренда достигла исторического максимума в 115 тысяч рублей», — передают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

В пятерку самых дорогих городов для аренды квартир вошли Москва, Санкт-Петербург (средняя цена аренды однушки — 42,7 тысячи), Казань (36,4 тысячи), Екатеринбург (35,5 тысяч) и Нижний Новгород (34 тысячи). Самые доступные цены — в Воронеже (22,4 тысячи), Волгограде (22,7 тысяч) и Омске (23,9 тысяч). В среднем по всем миллионникам по итогам сентября этого года медианная ставка студий составила 32 тысячи рублей, однокомнатных квартир — 33 тысячи, двухкомнатных — 43 тысячи, и трехкомнатных — 58 тысяч рублей.

Основными причинами роста стали высокая ключевая ставка, дорогая ипотека и сезонный спрос. При этом предложение на рынке увеличилось на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозируют стабилизацию цен в столицах и снижение в регионах в 2026 году.