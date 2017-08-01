В здании Московского облсуда произошла перестрелка. Об этом сообщил столичный адвокат Софья Рубасская.
Стрельба началась во время заседания по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников «банды ГТА». Несколько раненых госпитализированы.
В связи с происшествием из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Все процессы отложили, передает РИА «Новости».
Как ранее писало «URA.RU», в ноябре 2014 года в столице задержали так называемую банду ГТА. Ее члены несколько месяцев держали в страхе автомобилистов Москвы и Подмосковья. Предполагаемыми преступниками оказались шесть женщин и восемь мужчин.