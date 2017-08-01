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01 августа 2017
16:47  01 августа 2017 2

В Москве на суде над бандой ГТА началась перестрелка. Есть раненые

Перестрелка произошла во время заседанияФото: Nbch.ru

В здании Московского облсуда произошла перестрелка. Об этом сообщил столичный адвокат Софья Рубасская.

Стрельба началась во время заседания по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников «банды ГТА». Несколько раненых госпитализированы.

В связи с происшествием из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Все процессы отложили, передает РИА «Новости».

Как ранее писало «URA.RU», в ноябре 2014 года в столице задержали так называемую банду ГТА. Ее члены несколько месяцев держали в страхе автомобилистов Москвы и Подмосковья. Предполагаемыми преступниками оказались шесть женщин и восемь мужчин.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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