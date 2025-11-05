На Украине забили тревогу из-за скорого краха фронта в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные уничтожают гарнизон ВСУ в Красноармейске с помощью ударных БПЛА. Как сообщили в пресс-службе группировки войск «Центр», противник предпринимает попытки контратаковать, однако безуспешно. На Украине растут опасения по поводу возможного окружения украинских подразделений в районе Покровска (Красноармейска), пишет BILD.

Красноармейск занимает стратегически важное положение для украинских военных формирований, дислоцированных на территории ДНР. Взятие этого населенного пункта под контроль российскими войсками откроет возможность для продвижения к административным границам республики. Что происходит на направлении — в материале URA.RU.

ВСУ отступают

ВС РФ продолжают операцию по уничтожению гарнизона ВСУ, сообщили в пресс-службе группировки войск «Центр». Контроль над ситуацией с воздуха обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й армии в составе группировки войск.

Операторы БПЛА работают в импровизированной мастерской, оборудованной в подвальном помещении непосредственно на боевых позициях. «Тип боеприпаса зависит от цели. Если, к примеру, блиндаж — фугасный. Живая сила — осколочные заряды. А техника — кумулятивный. Сейчас будем работать по укреплению», — рассказал радиоминер-разведчик с позывным Космос РИА «Новости». По его словам, расчеты используют самолеты-камикадзе «Молния-2», которые собирают по частям, устанавливая крылья, антенны и боевую часть в зависимости от поставленной задачи.

Военнослужащий с позывным «Заря», занимающий должность командира группы минирования, дал краткую оценку текущей обстановки: «Если говорить коротко о ситуации — враг отступает». По его словам, совместными усилиями военные продолжают оттеснять противника все дальше от занимаемых позиций.

На Украине растут опасения по поводу окружения

На Украине растут опасения возможного окружения украинских подразделений в районе Покровска (Красноармейска) из-за продолжающегося наступления российских войск, сообщило немецкое издание BILD со ссылкой на источники в ВСУ. Российские подразделения методично продвигаются вперед, создавая условия для возможного окружения группировки противника, пишет издание.

Там же отметили, что в украинских военных кругах идет обсуждение ответственности руководства страны за сложившуюся ситуацию. Президента Украины Владимира Зеленского критикуют за то, что отвод войск из опасной зоны не был проведен своевременно.

Расчеты FPV-дронов ВС РФ перешли на новую методику работы

Операторы FPV-дронов российских войск начали работать удаленно от передовой, что повысило их эффективность и безопасность. «Раньше вся команда теснилась в одном помещении. Но потом разделились — что на слаженность никак не повлияло. Только плюсы: и эффективность выше, и рисков меньше», — рассказал командир расчета.

По его словам, улучшение ситуации в Красноармейске также упростило логистику: теперь не приходится спешиваться на подходах к позициям и отстреливаться от вражеских дронов. Оператор с позывным Череп сообщил, что расчеты поражают живую силу противника группами по два-три человека, а также замаскированную технику.

Среди уничтоженных целей он назвал гаубицу Д-30, американскую М-777, шведскую САУ Archer и танк Т-72. Боец отметил, что ВСУ часто пытаются прорывать оборону малыми группами на бронемашинах «Хамви» и «Казак», оборудуют точки запуска БПЛА в зданиях. Расчеты FPV-дронов работают по укрепленным позициям противника в застройке, когда штурмовые группы не могут продвинуться самостоятельно.

Ситуация для ВСУ критическая

Военнослужащие оценивают обстановку для ВСУ в Красноармейске как критическую. Линии снабжения оказались перекрыты, все транспортные артерии, соединяющие город с украинскими тыловыми позициями, находятся под огневым контролем.

Украина признала потерю контроля

ВСУ практически утратили контроль над Красноармейском и Димитровом в Донецкой области. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в соцсетях. По ее словам, командование ВСУ продолжает допускать системные ошибки в управлении войсками, что приводит к повторяющимся массовым потерям личного состава в подразделениях.

«Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград», — отметила Безуглая. Ее слова передает 360.ru.

Покровск и Мирноград — украинские названия Красноармейска и Димитрова соответственно. Депутат Рады уточнила, что в настоящее время Вооруженные силы России контролируют более 80% территории Красноармейска.

В Европе считают, что Зеленский и Сырский скрыли реальную ситуацию на поле боя

Украинское командование не признает тяжелую ситуацию на поле боя и вводит общественность в заблуждение. Обвинило Киев в сокрытии реальной ситуации на фронте итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах», — заявил автор публикации в L'AntiDiplomatico. Издание отметило, что МИД Украины пытается повлиять на журналистов, чтобы истинная картина происходящего осталась неизвестной широкой аудитории.