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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
04:01  02 августа 2017 0

Сенат США утвердил нового директора ФБР

Кандидатура Рэя был утверждена сенатом практически единогласно - 92 голосами против пятиФото: Wikimedia

Новым директором Федерального бюро расследований (ФБР) стал Кристофер Рэй. Его кандидатуру утвердил сенат США.

Как сообщает «Газета.ру», за кандидатуру Рэя проголосовали 92 сенатора, против — пятеро.

Кристофер Рэй, таким образом, занял кресло, вакантное с мая этого года, когда президент Дональд Трамп отправил в отставку тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми. Ранее, во время президентства Джорджа Буша-младшего, Рэй занимал пост заместителя генпрокурора США.

Основанием для увольнения Коми стало закрытие расследования в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая использовала электронную почту для передачи информации, относящейся к гостайне.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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