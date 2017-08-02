Новым директором Федерального бюро расследований (ФБР) стал Кристофер Рэй. Его кандидатуру утвердил сенат США.
Как сообщает «Газета.ру», за кандидатуру Рэя проголосовали 92 сенатора, против — пятеро.
Кристофер Рэй, таким образом, занял кресло, вакантное с мая этого года, когда президент Дональд Трамп отправил в отставку тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми. Ранее, во время президентства Джорджа Буша-младшего, Рэй занимал пост заместителя генпрокурора США.
Основанием для увольнения Коми стало закрытие расследования в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая использовала электронную почту для передачи информации, относящейся к гостайне.