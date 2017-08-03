11:21 03 августа 2017 0

Не повторять: опасно для жизни Фото: Flickr

Красноярский подросток без страховки залез на самую высокую конструкцию моста через реку Енисей, в то время как его друг снимал все на видео внизу, пишет Life. Забравшись на верхнюю точку пролета, парень налил себе кофе и принялся читать книгу, снимая происходящее на камеру Go pro.

Видео начинается еще в сумерках, когда-то ли герой, то ли безумный экстремал начинает взбираться по тросам моста к его вершине. К пятой минуте записи парень достигает своего. Кадр сменяется: у него в руках появляется стакан с бодрящим напитком и книга, которую он принимается демонстративно читать.

В заключительной части ролика руфер демонстрирует ловкость и выносливость, повисая над Енисеем на одной руке. Лицо экстремала прикрыто банданой — это видно на заключительных кадрах, когда он вальяжно раскачивается и все-таки спрыгивает на пешеходную часть моста.

В Сети поступок парня восторга не вызвал. «Не руфер, а самоубийца, это во-первых. Во-вторых, этот позер даже табличку „Не влезать! Опасно!“ прочитать не может, зачем ему книга?» — считает один из комментаторов, Алексей Аганин.