В Сургуте на улице Пушкина бегает лиса. Очевидцы выложили в соцсеть фотографии животного.
По словам свидетелей, хищника заметили в районе дома 11 по улице Пушкина, неподалеку от детских садов. Местные жители жалуются, что во всех ведомствах им сказали, что не занимаются отловом лесных животных. Сургутяне предполагают, что лиса может оказаться опасной. «Надо быть осторожными, вдруг бешеная! Одним из главных симптомов бешенства у животного является отсутствие страха перед людьми. Здоровая лиса всегда будет опасаться человека и сторониться его, а вот больной зверь может близко подойти и даже разрешить себя погладить», — пишет Екатерина Козиченко.