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12 октября 2017
18:22  12 октября 2017 2

В Сети опубликован трейлер «Матильды» с Поклонской в главной роли. «Русский царь и простой депутат». ВИДЕО

Ролик в пародийной форме рассказывает об истории любви царя и депутатаФото: скриншот с видео
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Автор Youtube-канала ErikFOV смонтировал и разместил шуточный трейлера фильма «Наталья». «Русский царь и простой депутат, их встреча изменила Россию», — анонсирует свой ролик блогер.

Этот клип стал пародией ставшего скандальным еще до выхода на экраны художественного фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» о любви императора Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. В нем автора «заменил» лицо актрисы, сыгравшей танцовщицу, на лицо депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. К слову, именно парламентарий подняла волну протестов против «Матильды», аргументируя тем, что лента оскорбляет образ «святого царя».

В видеозаписи также звучат слова Поклонской о «светлой, чистой, нравственной, глубокой любви» русского человека, а также о долге, который экс-прокурор Крыма намерена выполнять столько, «сколько это будет позволено».

11 октября Поклонская обратилась в Генеральную прокуратуру России с очередным требованием запрета фильма. На этот раз она объяснила свое требование тем, что в дни премьеры «Матильды» на экраны страны выходит диснеевский мультфильм «Последний богатырь». Дети будут смотреть мультик в кинотеатрах одновременно с сеансами «Матильды» и подвергаться опасности. Представители так называемых православных сект пригрозили поджигать кинотеатры, которые покажут фильм. Не дожидаясь премьеры фильма, 39-летний казак Денис Мурашов попытался взорвать в Екатеринбурге кинотеатр «Космос». На автомобиле «УАЗ-452» Мурашов протаранил двери кинотеатра. После этого поджег машину в надежде, что она взорвется — в автомобиль были загружены три газовых баллона, две 200-литровых бочки с бензином и дрова.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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