07:59 13 октября 2017 0

Окурок сигары кубинской марки La Corona купил коллекционер из США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Недокуренную сигару Уинстона Черчилля купил коллекционер из США более чем за 12 тысяч долларов. Торги состоялись в аукционном доме RR Auction.

Сигара является образцом кубинских La Corona, изготовленных по специальному заказу. В аннотации к лоту было сказано, что эту сигару британский премьер-министр курил в аэропорту Ле-Бурже более 70 лет назад, 11 мая 1947 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эксклюзивный экспонат сохранил английский пилот Уильям Алан Тернер, который доставлял Черчилля из Парижа в Лондон, уточняет «Экономика сегодня».