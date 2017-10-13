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13 октября 2017
12 октября 2017
07:59  13 октября 2017 0

Недокуренная сигара Черчилля 1947 года ушла с молотка

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, шляпа, кубинский флаг, куба, кубинские сигары
Окурок сигары кубинской марки La Corona купил коллекционер из СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Недокуренную сигару Уинстона Черчилля купил коллекционер из США более чем за 12 тысяч долларов. Торги состоялись в аукционном доме RR Auction.

Сигара является образцом кубинских La Corona, изготовленных по специальному заказу. В аннотации к лоту было сказано, что эту сигару британский премьер-министр курил в аэропорту Ле-Бурже более 70 лет назад, 11 мая 1947 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эксклюзивный экспонат сохранил английский пилот Уильям Алан Тернер, который доставлял Черчилля из Парижа в Лондон, уточняет «Экономика сегодня».

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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