«Он заигрался»: телеведущий раскрыл правду о браке Воробьева и Гарифуллиной

Певец Алексей Воробьев вдруг огорошил общественность информацией о том, что он женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Пара уже вместе выходила в свет, но в эту пару в светской тусовке не сильно верят. Телеведущий и светский обозреватель Георгий Иващенко в беседе с URA.RU поделился своими мыслями, что может крыться за этим союзом.
«У Алексея немного доверия в обществе относительно данной ситуации. Он слишком хороший актер, сложно понять, где он настоящий, а где рисуется. Плюс, эта история появилась на волне хайпа о том, когда он размышлял о том, какая невеста ему нужна и он говорил, что когда дамы красятся — это отвратительно. Мне кажется странным с разницей в месяц заявлять, что он ищет невесту, а потом вдруг вбрасывать новость о свадьбе. Я бы на месте Аиды расстроился или устроил скандал, может быть, даже развелся с Алексеем, если свадьба правда была. Это действительно очень сомнительная акция. Воробьев своими заявлениями в том числе оскорбил, как я считаю, саму Аиду, — говорит собеседник агентства.
По мнению Иващенко, в шоу-бизнесе, конечно, все способы продвижения хороши, поэтому не исключено, что, следуя законам этого жанра, в скором времени нас будет ждать публичная ссора. Например, Аида признается, что это была шутка. «Скажет: ребят, я извиняюсь за своего супруга Алексея Воробьева, который оскорбил всех женщин, пренебрежительно к ним отнесясь. Такое ощущение, что они идут в ту же сторону, что Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым, или, например, Виталий Гогунский, который сейчас заявляет, что женщина должна мужчине только улыбаться, а не быть в плохом настроении. Как будто у них всех работает один сценарист», — говорит телеведущий.
Однако сейчас вопросов больше, чем ответов. Как минимум тот факт, что Аида, которая, разумеется, слышала все скандальные заявления своего предполагаемого мужа, никак на них не отреагировала и не изменила свою жизнь. Если бы она хотела подыграть Алексею в этой истории, могла бы сначала смыть всю косметику, как это любит певец, если верить его словам.
«Даже если все это правда, то нужно было хотя бы в публичном поле все это выстроить таким образом, чтобы у людей не осталось сомнений. А пока они есть даже у профессионалов, что уж говорить о простых зрителях, которые часто верят всему, что видят и слышат. Впрочем, формат „Дома-2“ у нас всегда хорошо „заходит“».
Воробьев — известный похититель женских сердечек. Под его чары в разное время попадали многие медийные девушки, но ни одной из них не удалось довести 37-летнего певца и актера до ЗАГСа. Алексей пытался искать личное счастье и в рамках шоу «Холостяк», но и там финал закончился разочарованием для зрителей. «Он обманул доверие зрителей, которые надеялись, что он выберет себе партнершу, как минимум, чтобы уважить правила шоу, он же знал, на что подписывается. Однако он избрал другой путь — остаться романтическим героем. Оставленным, одиноким, который не смог обрести никакой симпатии на проекте», — напомнил Георгий.
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