Тимошенко решила баллотироваться в президенты Украины

Юлия Тимошенко намерена побороться за пост президента Украины. О своих политических амбициях лидер «Батькивщины» сообщила украинскому телеканалу NewsOne.
«Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты», — цитирует Тимошенко «Лента.ру».
В своем выступлении Тимошеко отметила, что предыдущие лидеры украинских демократов Виктор Ющенко и Арсений Яценюк не оправдали ее надежд и теперь она обязана взять судьбу страны в свои руки. Кроме того, Тимошенко назвала ряд демократических партий, которым, по ее мнению, стоит объединить усилия. К ним она отнесла «Свободу», «Батькивщину», «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, «Народный контроль» и «Справедливость».
Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Тимошенко уже пыталась занять главную должность в стране в 2010 году, однако во втором туре проиграла Виктору Януковичу.