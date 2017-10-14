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14 октября 2017
13 октября 2017
02:29  14 октября 2017 0

Тимошенко решила баллотироваться в президенты Украины

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, тимошенко юлия
Тимошенко уверена, что сможет объединить демократические партии страныФото: depositphotos.com © URA.RU

Юлия Тимошенко намерена побороться за пост президента Украины. О своих политических амбициях лидер «Батькивщины» сообщила украинскому телеканалу NewsOne.

«Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты», — цитирует Тимошенко «Лента.ру».

В своем выступлении Тимошеко отметила, что предыдущие лидеры украинских демократов Виктор Ющенко и Арсений Яценюк не оправдали ее надежд и теперь она обязана взять судьбу страны в свои руки. Кроме того, Тимошенко назвала ряд демократических партий, которым, по ее мнению, стоит объединить усилия. К ним она отнесла «Свободу», «Батькивщину», «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, «Народный контроль» и «Справедливость».

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Тимошенко уже пыталась занять главную должность в стране в 2010 году, однако во втором туре проиграла Виктору Януковичу.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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