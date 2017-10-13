Глава Организационного комитета по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу высоко оценили готовность инфраструктуры ВФМС-2017. В пятницу, 13 октября, они вместе обошли площадки мероприятия в Сочи.
Кириенко и Пападимитриу подробно осмотрели аудитории для дискуссий и обучающих мероприятий, брифинг-залы и рабочие места Международного пресс-центра, оценили интерактивные возможности IT-партнеров фестиваля — зону «Битвы роботов» и площадку компании Wargaming для турнира по компьютерному суперхиту World of Tanks. Также Сергей Кириенко и руководитель ВФДМ побывали на площадках YOUTHEXPO, где разместятся экспозиции регионов, выставка «Наследие фестиваля — история фестивального движения» и Аллея дружбы. Вниманию Кириенко и Пападимитриу представили также фото- и видеостудия и другие объекты, необходимые для успешной работы фестиваля.
Двадцать тысяч молодых людей из более чем 180 стран с 14 по 22 октября соберутся в Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Все они являются профессионалами в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет.
Как уже сообщало «URA.RU», помогать в организации и проведении мероприятия будут 5 тыс. добровольцев из России и других стран. Кандидатуры #Волонтеров Мира отобрали из 35 тыс. претендентов.