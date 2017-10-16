Армия Ирака пошла в наступление, чтобы отобрать месторождения нефти у курдов

Правительственные силы Ирака начали захватывать объекты курдов в провинции Киркук. По данным местных СМИ, военным поставили задачу взять под контроль нефтяные месторождения, захватить военную базу K1 и военный аэропорт.
По телевидению Ирака сообщают, что правительственные войска, не встречая сопротивления, захватывают большую часть провинции, передает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что вооруженные отряды шиитского ополчения в операции не принимают участия, оно проходит силами регулярных армейских подразделений.
Очевидцы военных действий утверждают, что в нескольких районах провинции периодически слышны звуки выстрелов, а в промышленном районе ее южной части произошли столкновения между правительственными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга, пишет Life.
Отметим, ранее губернатор провинции призвал местных жителей выйти на улицы, чтобы защитить свои территории.