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16 октября 2017
15 октября 2017
07:26  16 октября 2017 0

Армия Ирака пошла в наступление, чтобы отобрать месторождения нефти у курдов

Очевидцы утверждают, что правительственные войска встречают сопротивлениеФото: Wikipedia

Правительственные силы Ирака начали захватывать объекты курдов в провинции Киркук. По данным местных СМИ, военным поставили задачу взять под контроль нефтяные месторождения, захватить военную базу K1 и военный аэропорт.

По телевидению Ирака сообщают, что правительственные войска, не встречая сопротивления, захватывают большую часть провинции, передает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что вооруженные отряды шиитского ополчения в операции не принимают участия, оно проходит силами регулярных армейских подразделений.

Очевидцы военных действий утверждают, что в нескольких районах провинции периодически слышны звуки выстрелов, а в промышленном районе ее южной части произошли столкновения между правительственными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга, пишет Life.

Отметим, ранее губернатор провинции призвал местных жителей выйти на улицы, чтобы защитить свои территории.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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