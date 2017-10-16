С россиян предлагают взимать сбор, который пойдет на улучшение услуг в сферах образования и медицины. Инициаторы идеи — эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) — считают, что взносы будут добровольными, но люди от них не откажутся.
Эксперты полагают, что целевой сбор решит проблему с кадрами в медицине и образовании во всех регионах страны, а также повысит доходную часть бюджета, пишет портал «Дни.ру». Планируется, что каждое домохозяйство на улучшение услуг в сферах образования и медицины будет отдавать 2-3% от своих доходов.
Во ВШЭ указывают, что сбор должен стать альтернативой идее Минфина повысить доходы бюджета за счет «обеления» экономики. Эксперты полагают, что инициатива чиновников себя просто не оправдает.