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16 октября 2017
17:46  16 октября 2017 6

Россиян заставят платить дополнительный сбор на медицину и образование

Вакцинация от гриппа. Челябинск, медик, укол, грипп, шприц, медицина, вирус, врач
За качественные услуги в больнице придется доплачиватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С россиян предлагают взимать сбор, который пойдет на улучшение услуг в сферах образования и медицины. Инициаторы идеи — эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) — считают, что взносы будут добровольными, но люди от них не откажутся.

Эксперты полагают, что целевой сбор решит проблему с кадрами в медицине и образовании во всех регионах страны, а также повысит доходную часть бюджета, пишет портал «Дни.ру». Планируется, что каждое домохозяйство на улучшение услуг в сферах образования и медицины будет отдавать 2-3% от своих доходов.

Во ВШЭ указывают, что сбор должен стать альтернативой идее Минфина повысить доходы бюджета за счет «обеления» экономики. Эксперты полагают, что инициатива чиновников себя просто не оправдает.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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