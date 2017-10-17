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17 октября 2017
11:57  17 октября 2017 2

«Ни чихнуть, ни п…нуть». В потасовке у клуба искалечили чемпионку мира по скалолазанию. ВИДЕО

Инцидент попал на камеры наблюденияФото: скрин с видео

В Красноярске возле одного из клубов в потасовке получила травмы четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга, которую доставили в больницу с переломом копчика со смещением.

«Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению копчика. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоление жуткой боли и прострелов в области позвоночника. Как говорится, ни чихнуть ни п… Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо», — пожаловалась пострадавшая в одной из соцсетей.

По словам спортсменки, охранники увеселительного заведения повалили ее на землю и стали избивать ногами за то, что она перепутала входную дверь в клубе. Руководство учреждения все обвинения отрицает, опубликовав в свою защиту запись с камер видеонаблюдения. При этом вторая сторона конфликта предложила оказать любую помощь девушке.

Видео: Life.ru

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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