Мэрия Екатеринбурга хочет сделать платным въезд в центр города

Запрет на легковые машины освободит центральные улицы
Центр уральской столицы может стать платным для владельцев легковых автомобилей. Об этом в эфире екатеринбургского телеканала заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.
«Центр города — площадка для людей. Это прогулочные парковые зоны, и лучше, если бы здесь был только общественный транспорт», — сказал Андрей Корюков.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект о платном въезде в города и платных парковках во дворах. Плата может устанавливаться в определенные дни или время суток.