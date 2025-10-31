Умер старейший депутат свердловского заксобрания: биография Евгения Букреева

Депутат от КПРФ Евгений Букреев скончался на 75 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Скончавшийся на 75-м году жизни Евгений Букреев был одним из старейших депутатов области, а в местной думе избирался на протяжении семи созывов. Он был депутатом заксобрания Свердловской области от Кировграда. Его биография — в материале URA.RU.

Ранние годы и военная служба

После школы Букреев работал старшим пионервожатым, а в 1969 году был призван на военную службу. Он служил в пограничных войсках на советско-китайской границе, где был награжден знаком «Отличник Погранвойск СССР».

Педагогическая и культурная работа

После армии и окончания педагогического института Евгений вернулся в родную школу, где работал военным руководителем. С 1973 года его карьера была связана с комсомольской и партийной работой. С 1977 по 1986 год он возглавлял отдел культуры Кировградского горисполкома, курируя значимые проекты, такие как строительство новых Домов культуры и библиотек.

За свой педагогический стаж Букреев имел статус Заслуженный учитель РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор школы

В 1986 году Букреев возглавил школу №3 в Кировграде и оставался ее директором на протяжении 35 лет, вплоть до избрания в областной парламент в 2021 году. Его вклад в образование был отмечен высокими государственными и региональными наградами.

Политическая карьера

Букреев является одним из старейших муниципальных депутатов Свердловской области. На выборах 2021 года в заксобрание он, кандидат от КПРФ, одержал победу в одномандатном округе. Он входил в комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Букреев решал муниципальные задачи, к примеру, строительство новой школы в поселке Левиха и сохранение муниципальных бань.

Букреев удивил всех своим решением в преклонном возрасте баллотироваться в заксо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оценка