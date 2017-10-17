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17 октября 2017
23:02  17 октября 2017 0

В Москве «мажорка» устроила гонки на скорости 250 километров в час. ВИДЕО

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes
Гонщица заявила, что тормоза ей ни к чемуФото: pixabay.com © URA.RU

В Москве «мажорка» на Mercedes устроила гонки по дорогам и сняла на видео, как разогнала автомобиль до 250 километров в час.

«Газуйте только вперёд, тормоз нам ни к чему», — цитирует «РЕН-ТВ» подпись к ролику, который появился в Instagram-аккаунте majorka_777.

В России самая известная автохулиганка — Мара Багдасарян, которая участвовала в «гонках» с полицией. Девушка прославилась на всю страну участием в «гонках» с полицией. Багдасарян была арестована за то, что у нее накопилось огромное количество штрафов, которые она и не думала оплачивать. Ее неоднократно ловили на разных нарушениях, а в июне она обратилась в администрацию президента России Владимира Путина с просьбой помочь избежать административного дела.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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