Россиянам разрешат рубить себе елки на Новый год

Новогодние ели могут стать доступнее
Россиянам могут разрешить рубить ели и другие хвойные деревья для празднования Нового года. С таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания Карелии.
После того, как законопроект будет рассмотрен на уровне региона, его передадут в Госдуму, где предложение уже поддержали. Против инициативы высказались только экологи, пишет RT.
Сейчас заготавливать хвойные деревья могут только зарегистрированные компании и индивидуальные предприниматели. Простых граждан за вырубку ожидают штрафы и уголовное преследование.
Авторы инициативы полагают, что запрет себя не оправдывает, так как люди активно и массово его нарушают. При этом вырубку предлагают сделать платной — примерно 200 рублей за метр дерева.