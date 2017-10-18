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18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
14:36  18 октября 2017 0

К куратору силовиков ХМАО приехала комиссия полпредства. Сам он ушел в отпуск

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, кузьменко дмитрий
К Дмитрию Кузьменко пожаловало начальство из ЕкатеринбургаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полпредство президента России в УрФО провело проверку в отношении главного федерального инспектора в ХМАО-Югре Дмитрия Кузьменко. Как сообщил в среду, 18 октября, источник «URA.RU» в правоохранительных органах автономного округа, сотрудников уральского наместничества интересовали итоги довыборов в Думу региона, прошедшие в сентябре.

«По итогам проверки что-то нашли. Во всяком случае, инспектор провел несколько серьезных разговоров с подчиненными», — комментирует инсайдер агентства.

В аппарате Игоря Холманских «URA.RU» подтвердили факт прошедшей проверки в отношении Дмитрия Кузьменко, однако сообщили, что она никак не связана с итогами довыборов.

«Проверка действительно прошла, но она никак не связана с итогами довыборов. В аппарате полномочного представителя регулярно осуществляются внутренние проверки эффективности работы всех подразделений, это помогает улучшить и оптимизировать работу аппарата полномочного представителя в целом», — сообщили в ведомстве.

Получить комментарии Дмитрия Кузьменко (будучи выходцем из ФСБ неофициально курирует силовые структуры региона) на момент подготовки материала не удалось. В приемной ГФИ сообщили, что инспектор находится в отпуске.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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