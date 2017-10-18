Полпредство президента России в УрФО провело проверку в отношении главного федерального инспектора в ХМАО-Югре Дмитрия Кузьменко. Как сообщил в среду, 18 октября, источник «URA.RU» в правоохранительных органах автономного округа, сотрудников уральского наместничества интересовали итоги довыборов в Думу региона, прошедшие в сентябре.
«По итогам проверки что-то нашли. Во всяком случае, инспектор провел несколько серьезных разговоров с подчиненными», — комментирует инсайдер агентства.
В аппарате Игоря Холманских «URA.RU» подтвердили факт прошедшей проверки в отношении Дмитрия Кузьменко, однако сообщили, что она никак не связана с итогами довыборов.
«Проверка действительно прошла, но она никак не связана с итогами довыборов. В аппарате полномочного представителя регулярно осуществляются внутренние проверки эффективности работы всех подразделений, это помогает улучшить и оптимизировать работу аппарата полномочного представителя в целом», — сообщили в ведомстве.
Получить комментарии Дмитрия Кузьменко (будучи выходцем из ФСБ неофициально курирует силовые структуры региона) на момент подготовки материала не удалось. В приемной ГФИ сообщили, что инспектор находится в отпуске.