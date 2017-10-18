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18 октября 2017
15:40  18 октября 2017 3

Российским пенсионерам в следующем году добавят по 400 рублей

Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, пенсионеры, флаг россии
Цифра будет на уровень выше текущей инфляцииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2018 году пенсии проиндексируют на уровень выше инфляции 2017 года. Об этом в Госдуме России сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Речь идет о 3,7% вместо 3,2% инфляции, которую аналитики ведомства ожидают в этом году.

Подобная практика индексаций пенсий на цифру, большую по отношению к фактической инфляции, применялась и раньше. Так, в январе текущего года пенсионеры получили разовую выплату в пять тысяч рублей, которая покрыла недостающий процент в разнице, сообщает агентство Nation News.

Средняя прибавка к страховым пенсиям по старости, пишут «Дни.ру», в следующем году составит порядка 400 рублей. Минфин поясняет, что в 2017 году средний размер пенсии составил 13 657 рублей, а в 2018-м эта сумма будет равняться примерно 14 045 рублям.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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