Российским пенсионерам в следующем году добавят по 400 рублей

В 2018 году пенсии проиндексируют на уровень выше инфляции 2017 года. Об этом в Госдуме России сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Речь идет о 3,7% вместо 3,2% инфляции, которую аналитики ведомства ожидают в этом году.
Подобная практика индексаций пенсий на цифру, большую по отношению к фактической инфляции, применялась и раньше. Так, в январе текущего года пенсионеры получили разовую выплату в пять тысяч рублей, которая покрыла недостающий процент в разнице, сообщает агентство Nation News.
Средняя прибавка к страховым пенсиям по старости, пишут «Дни.ру», в следующем году составит порядка 400 рублей. Минфин поясняет, что в 2017 году средний размер пенсии составил 13 657 рублей, а в 2018-м эта сумма будет равняться примерно 14 045 рублям.