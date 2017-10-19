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19 октября 2017
18 октября 2017
10:10  19 октября 2017 0

Ученые выяснили, почему женщины перестают заниматься сексом

Гимназия 9. Выборы губернатора СО. Екатеринбург, коридор, пенсионерки, шкафчики, бабушки, пожилые женщины
Как выяснилось, после 55 лет большинству женщин мешает заниматься сексом климаксФото: Александр Мамаев © URA.RU

Основной причиной отказа от секса у женщин являются болевые ощущения при половом акте. К таким выводам пришли американские ученые, опросив 1500 женщин старше 55 лет. На втором месте — нежелание и неспособность мужчин удовлетворить женщину.

Исследование было посвящено выяснению того, как климакс влияет на половую жизнь. Участницам предлагалось ответить на несколько вопросов, можно было выбрать больше одного варианта. На боли при половом акте пожаловались более половины респонденток, 47% — заявили об отсутствии интереса со стороны партнера, 25% — пожаловались на неприятные ощущения во время секса, 7% — признались в непроизвольном мочеиспускании во время акта.

Возраст участниц опроса- старше 55 лет. Большая часть респонденток при этом заявили, что на момент опроса у них не было секса больше полугода.

Данные приводит РИА «Новости» со ссылкой Medical News Today.

Виктор Жуков
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