Каталонию лишат автономии из-за нежелания Мадрида вести диалог

Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил о планах по отмене самоуправления Каталонии.
Ранее глава автономии Карлес Пучдемон призвал испанское правительство начать обсуждение итогов референдума в регионе. Мадрид остался недоволен такой позицией каталонских властей и пригрозил ограничить самоуправление автономии, сообщает RT.
Как напоминает «Федеральное агентство новостей», сегодня истек срок, который Мадрид отвел Барселоне на разъяснение позиции относительно независимости автономии.
Окончательное решение по вопросу будущего Каталонии может быть принято завтра на совете министров Испании.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, на котором 90,18% участвовавших высказалось за выход из состава Испании.