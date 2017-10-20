17:47 20 октября 2017 0

Самолет сел в Нижневартовске из-за больного пассажира Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Самолет с 400 людьми экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска из-за приступа у одной из пассажирок. Уже шесть часов лайнер не может вновь подняться в небо.

Boeing «Аэрофлота» летел их Хабаровска в Москву, пишет телеграм-канал Mash. После приземления в Нижневартовске больную пассажирку забрали врачи, экипаж приготовился к продолжению полета. Однако для того, чтобы начать полет, двигателям понадобилась установка воздушного запуска, которой в аэропорту не нашлось. Технику запросили в Сургуте. На это время клиентов авиакомпании разместили в гостиницах.

Оперативно получить комментарий в аэропорту Нижневартовска не удалось — по известным номерам телефонов никто не ответил.