01:54 22 октября 2017 0

В Америке количество столкновений на почве расизма с годами не уменьшается Фото: america.aljazeera.com

В американском городе Бриджуотер штата Массачусетс разгорелся целый скандал вокруг местной школы из-за резонансного снимка. На фото, опубликованном учителем начальных классов, двое белых детей держали темнокожую девочку на поводке.

Как сообщает портал «Nation News», темой урока был быт американских пилигримов 17 века. После того, как преподаватель и дети оделись в тематические костюмы, было сделано несколько снимков. Один из них показывал сценку, в которой чернокожая школьница предстала на коленях перед светлокожими одноклассниками, а те держали опоясывающие девочку веревки.

Американские интернет-пользователи бурно отреагировали на фото. Многие обвинили учительницу в расизме, так как ситуация напомнила им о рабских годах в истории страны. Кое-кто даже собирался подать жалобу в соответствующие органы. Руководство школы поспешило с ответом: в официальном пресс-релизе учебного заведения заявили, что на девочке вовсе не поводок, а вожжи, которые в прошлом помогали американцам учить детей первым шагам. Директор извинился перед задетыми пользователями и родителями. «Обратите внимание, никогда целью урока не было унижение отдельного человека или группы», — говорится в обращении.

Американское общество постоянно сталкивается с проблемой расизма. Недавно в сети широко обсуждали автоматические дозаторы мыла в США, которые игнорируют чернокожих. Пост с видео электронного расизма в Twitter набрал более 150 тысяч ретвитов.