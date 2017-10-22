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22 октября 2017
21 октября 2017
08:21  22 октября 2017 0

Малахов разыграет 60 млн рублей в новом телешоу. Названа дата премьеры

Андрей Малахов, малахов андрей
"Стена" выйдет уже сегодняФото: Личная страница Андрея Малахова в instagram
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В эфир 22 октября выйдет первый выпуск новой передачи Андрея Малахова «Стена». Шоу будет представлять из себя викторину и выйдет на телеканале «Россия 1».

Участники программы будут отвечать на вопросы и получать денежные призы за правильные ответы. За каждый верный ответ будет даваться от 100 рублей до пяти миллионов. Общий призовой фонд составит 60 млн рублей, пишет «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что экс-ведущий «Пусть говорят» запустил собственный телеканал. Компания «ТВ Хит» займется созданием проектов для телевидения. Сам Малахов стал генеральным продюсером.

Иван Антонов
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