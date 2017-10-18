16:07 18 октября 2017 0

На новом канале другая атмосфера Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Экс-ведущий «Первого канала», а ныне звезда эфира «России 1» Андрей Малахов рассказал, что методы, которые применялись для удержания зрителей у экранов, ему не нравились. Шоумен отметил, что участники ток-шоу должны получать символические деньги, а сама передача — не всероссийская генетическая лаборатория.

«Не нужно больше никого обманывать, затаскивать, перекупать», — приводит его слова портал «7 дней» о работе на новом месте. Малахов рассказал, что настоящий редактор сможет и без денег уговорить героя участвовать в съемках и упомянул про то, что считает глупым постоянное ДНК-тестирование.

«Проблема такого шоу — это ежедневный эфир, который нужно сделать насыщенным и интересным, а многие темы брать нельзя, потому что они уже используются в других программах. Ты должен чем-то закрывать дырки, и вдруг выясняется, что программа становится такой всероссийской ДНК-лабораторией», — заявил Малахов.

Звезда телевидения подчеркнул, что для него при переходе с первой кнопки на вторую было важно выделить время для семьи. Скоро Малахов станет отцом.

«Я просто понимал, что в ситуации, в которой я находился, времени видеть ребенка у меня не будет вообще», — заключил Малахов. При этом Андрей отметил, что и в нынешнем графике у него нет времени. Но оговорился: «Здесь хотя бы другая атмосфера. Это очень важно».

Ранее стало известно, что Малахов зарегистрировал телеканал «ТВ Хит», который займется производством проектов для телевидения. Партнером звезды «Прямого эфира» стал президент «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александр Митрошенков. Сам Малахов занял пост генерального продюсера, пишет «Национальная служба новостей».