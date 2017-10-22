Гигантский провал на Солнце заполнен неизвестным веществом
Исследователи обнаружили в центре Солнца дыру, которая по размеру значительно превышает Землю. В гигантском провале полностью отсутствует звездная материя, зато есть неизвестное земным ученым вещество.
Сейчас ученые пытаются расшифровать полученные данные, чтобы идентифицировать вещество, а также понять, как «работает» Солнце. Согласно одной из теорий, гигантская дыра на звезде может быть заполнена темной материей. По другой версии, вещество представляет собой смесь углерода и азота, которые под сильным давлением начинают вести себя по-другому, передает агентство Nation News.