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22 октября 2017
12:58  22 октября 2017 1

На Солнце обнаружили дыру с темной материей

Яхты, ураган, горнолыжный курорт, горы, солнце, солнечная система, солнце, солнечная система, планеты, солнечные вспышки, солнечный свет
Гигантский провал на Солнце заполнен неизвестным веществомФото: depositphotos.com © URA.RU

Исследователи обнаружили в центре Солнца дыру, которая по размеру значительно превышает Землю. В гигантском провале полностью отсутствует звездная материя, зато есть неизвестное земным ученым вещество.

Сейчас ученые пытаются расшифровать полученные данные, чтобы идентифицировать вещество, а также понять, как «работает» Солнце. Согласно одной из теорий, гигантская дыра на звезде может быть заполнена темной материей. По другой версии, вещество представляет собой смесь углерода и азота, которые под сильным давлением начинают вести себя по-другому, передает агентство Nation News.

Виктор Жуков
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