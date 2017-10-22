Трамп предстал перед американцами в образе Супермена

Президент стал героем из комикса
Сын президента США Дональд Трамп-младший показал публике своего отца в образе Супермена с бородой.
На иллюстрации глава Белого дома одет с костюм героя комиксов, на его груди нарисована большая буква «Т». Рисунок размещен на обложке журнала Time с подписью «Трамп делает Америку великой снова», пишет «Лента.ру».
В комментариях к записи в Instagram пользователи отметили, что Трампу идет борода, поэтому он мог бы отрастить ее в реальности. Часть пользователей попросила удалить запись в соцсети, так как она оскорбляет поклонников Супермена.