10:00 24 октября 2017 0

Рынска написала неоднозначный пост в соцсетях Фото: страница Божены Рынски в Facebook

Светская львица Божена Рынска раскритиковала сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» за то, что они не зарезали нападавшего на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом Рынска написала в Facebook.

Божена Рынска поделилась со своими подписчиками, что в инциденте должна была быть одна жертва — сам нападавший, пишет «Дни.ру». Блогер заявила, что над мужчиной необходимо было провести «суд толпы», и если бы она была в тот момент в офисе, то не побоялась бы его убить или сильно покалечить.

«А вот если бы на „Эхе“ нашелся хотя бы один настоящий мужчина и перерезал бы горло нападавшему в ответ, то следующая шваль крепко бы подумала, прежде чем полезть», — написала сообщение Рынска в Facebook, попутно обозвав сотрудников «Эха» «соплежуями».

23 октября в офисник на Новом Арбате, где работает «Эхо Москвы», ворвался злоумышленник, пишет «Национальная служба новостей». Из СМИ известно, что на первом этаже он распылил газовый баллончик в лицо охранника, затем поднялся в редакцию радиостанции и ножом ударил заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр в область шеи. По предварительной информации, нападавшим оказался Борис Гриц. На допросе полицейским он заявил, что Фельгенгауэр постоянно его изводила, «используя телепатический контакт».

После нападения журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина возложила часть ответственности за случившееся на телеведущего «России 1» Владимира Соловьева. «Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — приводит цитату из Facebook «Утро.ру».