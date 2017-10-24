России предложили производить вертолеты в Мексике

Мантуров вскоре обдумает эту идею
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия может начать производство вертолетов для латиноамериканского рынка в Мексике.
По его словам, намек на организацию производства вертолетов в Мехико российская сторона получила от министра обороны Мексики, передает «Федеральное агентство новостей».
Мантуров по итогам заседания деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико подчеркнул, что создание вертолетного производства позволило бы сделать большой шаг по расширению освоения рынков Латинской Америки отечественными производителями. В деталях он намерен обдумать эту идею после возвращения в Россию.