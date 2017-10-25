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25 октября 2017
Главные новости Москвы
19:07  25 октября 2017 0

Профсоюзы просят Путина снова пойти в президенты

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Путина просят снова стать главой государстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин должен выдвинуться в президенты на выборах 2018 года. Об этом на генеральном совете Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявил председатель организации Михаил Шмаков.

«Профсоюзы считают, что кандидатура Путина должна быть выдвинута, и профсоюзы поддержат. Профсоюзы надеются, что наши наказы будут выполнены. Верим, что В. В. Путин справится, а мы поможем», — приводит цитату Шмакова на своей странице в Facebook глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

На сайте ФНПР опубликованы наказы, обращенные к президенту Путину. В частности, профсоюзы указывают главе государства на то, что доходы россиян должны расти, власти обязаны бороться с бедностью работающих людей через индексацию зарплат, в стране необходимо ввести базовые оклады не ниже МРОТ, ликвидировать долги по зарплате «как позорное явление». Кроме того, профсоюзы просят Путина включить работников в процесс управления предприятиями, создать инструмент реальной защиты человека, оставшегося без работы, отказаться от поддержки спекулятивной экономики и, наконец, осуществить задачу построения нового цифрового будущего России, в котором защищены права и растут доходы работника.

Шмаков в заключение отметил, что Путин «способен вывести Россию на новый уровень развития, увеличить доходы граждан, защитить работников».

Нина Калинина
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