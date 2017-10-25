Главным политконсультантом в избирательный штаб Ксении Собчак назначен политолог Станислав Белковский. Об этом рассказал глава штаба Игорь Малашенко.
Накануне Станислав Белковский сообщил о том, что уходит с телеканала «Дождь», где он несколько лет участвовал в разных передачах, уточняет сайт радиостанции «Эхо Москвы».
Сам Белковский сообщил РБК, что получил предложение стать политконсультантом от главы штаба Собчак Игоря Малашенко. «Я знаю Ксению Анатольевну Собчак давно, хотя и не очень близко. Это человек с политическими амбициями, который, исключительно по моему личному мнению, хочет стать президентом», — заявил Белковский. Свою задачу он определил так: дать кандидату в президенты «набор гениальных идей».
Он предположил, что в 2018 году Ксения Собчак попробует свои силы в президентской кампании, а серьезно готовиться к победе на выборах будет уже в 2024 году.
Телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России 18 октября. Она отметила, что как кандидат представляет собой графу «против всех».
Как пишет «Национальная служба новостей», мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова поддержала выдвижение дочери в президенты России. Она так же, как и сама телеведущая, считает, что на выборах должен прозвучать голос поколения.